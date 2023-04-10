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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Поставки ПК в мире в I квартале рухнули на 29%

У Apple продажи обрушились на 40,5%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) в первом квартале рухнули на 29% – до 56,9 млн штук. Таковы данные International Data Corporation (IDC).

Негативными факторами для глобального компьютерного рынка стали слабый спрос, высокий уровень нераспроданных запасов, а также ухудшение макроэкономических показателей.

"Запасы у ритейлеров несколько сократились за последние месяцы, однако остаются намного выше нормального уровня, составляющего 4-6 недели спроса, - сказал Джитеш Убрани из IDC. - Даже с учетом высоких скидок можно ожидать, что такая ситуация сохранится до середины года и, возможно, проявится и в третьем квартале".

Возврат к росту поставок ожидается только в конце этого года.

В тройке мировых лидеров по числу проданных устройств в первом квартале остались китайская компания Lenovo и американские HP Inc. и Dell Technologies. Apple Inc. зафиксировала самое резкое снижение продаж – на 40,5%.

Квартальные поставки ПК в мире (млн штук):

I кв. 2023г I кв. 2022г изм. за год доля рынка в I кв.2023г доля в I кв.2022г
Lenovo 12,7 18,3 -30,3 % 22,4 % 22,8 %
HP 12,0 15,8 -24,2 % 21,1 % 19,7 %
Dell 9,5 13,7 -31,0 % 16,7 % 17,1 %
Apple 4,1 6,9 -40,5 % 7,2 % 8,6 %
Asus 3,9 5,6 -30,3 % 6,8 % 6,9 %
другие 14,7 19,9 -26,0 % 25,9 % 24,8 %
Всего 56,9 80,2 -29,0 % 100 % 100 %
IDC International Data Corporation Lenovo Dell Apple
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