Поставки ПК в мире в I квартале рухнули на 29%
У Apple продажи обрушились на 40,5%
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) в первом квартале рухнули на 29% – до 56,9 млн штук. Таковы данные International Data Corporation (IDC).
Негативными факторами для глобального компьютерного рынка стали слабый спрос, высокий уровень нераспроданных запасов, а также ухудшение макроэкономических показателей.
"Запасы у ритейлеров несколько сократились за последние месяцы, однако остаются намного выше нормального уровня, составляющего 4-6 недели спроса, - сказал Джитеш Убрани из IDC. - Даже с учетом высоких скидок можно ожидать, что такая ситуация сохранится до середины года и, возможно, проявится и в третьем квартале".
Возврат к росту поставок ожидается только в конце этого года.
В тройке мировых лидеров по числу проданных устройств в первом квартале остались китайская компания Lenovo и американские HP Inc. и Dell Technologies. Apple Inc. зафиксировала самое резкое снижение продаж – на 40,5%.
Квартальные поставки ПК в мире (млн штук):
|I кв. 2023г
|I кв. 2022г
|изм. за год
|доля рынка в I кв.2023г
|доля в I кв.2022г
|Lenovo
|12,7
|18,3
|-30,3 %
|22,4 %
|22,8 %
|HP
|12,0
|15,8
|-24,2 %
|21,1 %
|19,7 %
|Dell
|9,5
|13,7
|-31,0 %
|16,7 %
|17,1 %
|Apple
|4,1
|6,9
|-40,5 %
|7,2 %
|8,6 %
|Asus
|3,9
|5,6
|-30,3 %
|6,8 %
|6,9 %
|другие
|14,7
|19,9
|-26,0 %
|25,9 %
|24,8 %
|Всего
|56,9
|80,2
|-29,0 %
|100 %
|100 %