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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Экс-гендиректор "Ингосстрах-инвестиций" Крекотень будет курировать биржевые рынки "Мосбиржи"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Владимир Крекотень, до недавнего времени возглавлявший УК "Ингосстрах-инвестиции", назначен управляющим директором "Московской биржи". На этой позиции он будет курировать работу биржевых рынков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе торговой площадки.

Крекотень с 2006 года работал в "Открытии" - сначала на позиции специалиста отдела проектов и технологий, затем возглавил департамент маркетинга и продаж "Открытие брокера". В 2011 году был назначен заместителем генерального директора, а в 2018 году - первым заместителем генерального директора брокера.

С августа по декабрь 2019 года он исполнял обязанности генерального директора, а 10 января 2020 года вступил в должность главы компании. Спустя год перешел в УК "Ингосстрах-инвестиции", которую возглавлял до марта 2023 года.

Открытие Владимир Крекотень УК "Ингосстрах-инвестиции" Московская биржа
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