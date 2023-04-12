Российские рыбаки к 11 апреля увеличили вылов рыбы на 10,5%, до 1,6 млн т

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российские рыбаки к 11 апреля выловили 1,6 млн тонн рыбы и других биоресурсов, что на 10,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 11,2%, до 1,27 млн тонн. В частности, минтая добыто 968,5 тыс. тонн (на 86 тыс. тонн больше), трески - 48,8 тыс. тонн (на 1 тыс. тонн), сельди - 175 тыс. тонн (на 35,8 тыс. тонн), камбалы - 20 тыс. тонн (на 3,5 тыс. тонн).

В Северном бассейне вылов сохранился на уровне прошлого года - 140 тыс. тонн. Трески добыто 79 тыс. тонн (84,5 тыс. тонн годом ранее), пикши - 27,2 тыс. тонн (22,1 тыс. тонн).

В Западном бассейне добыто 32,2 тыс. тонн, что на 5,7% больше, чем в 2022 году. Вылов шпрота вырос до 22 тыс. тонн с 20,5 тыс. тонн год назад, балтийской сельди - до 8,9 тыс. тонн с 8,76 тыс. тонн соответственно.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна снизили вылов до 9,8 тыс. тонн с 13,4 тыс. тонн годом ранее, Волжско-Каспийского - увеличили до 29,8 тыс. тонн с 25,1 тыс. тонн соответственно. Вылов каспийской кильки вырос на 6,4 тыс. тонн, до 24,4 тыс. тонн.

По данным Росрыболовства, в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 115,6 тыс. тонн рыбы, что на 20,4% больше, чем на 11 апреля 2022 года.