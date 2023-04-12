Доллар падает, золото дорожает на данных об инфляции в США

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Курс доллара начал активно снижаться вместе с доходностью государственных облигаций США, а сырьевые товары выросли в цене после данных, указавших на падение инфляции в Штатах до минимума почти за два года.

Как стало известно из отчета министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года и оказалась ниже ожидавшихся аналитиками 5,1%.

Цены на энергоносители в прошлом месяце упали на 6,4%, зафиксировав снижение впервые с января 2021 года. В том числе бензин подешевел на 17,4%.

Активное замедление инфляции повышает вероятность того, что Федрезерв после майского заседания прекратит цикл ужесточения денежно-кредитной политики, полагают аналитики.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), упал в ходе торгов на 0,57%, до минимума с февраля.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0966 по сравнению с $1,0914 на закрытие предыдущей сессии, евро прибавил около 0,5% и обновил максимум с 1 февраля. Курс фунта стерлингов к доллару укрепился на 0,2% и составляет $1,2447.

Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex подскочили на 0,9%, до $2037 за тройскую унцию. Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI растут примерно на 0,7%.

Тем временем доходность 10-летних государственных облигаций США опустилась на 5,1 базисного пункта и составляет 3,378%. Доходность двухлетних госбондов упала на 7,9 б.п., до 3,945%.