Цены на бензин в РФ с 4 по 10 апреля почти не изменились

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU -Потребительские цены на бензин в РФ с 4 по 10 апреля повысились относительно предыдущей недели на символические 0,01% после роста на 0,02% с 28 марта по 3 апреля, на 0,04% с 21 по 27 марта и на 0,01% две недели до этого, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин остались неизменными при общей инфляции 1,84%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 10 апреля составляла 50,91 руб. (на 3 апреля - 50,90 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 47,20 руб. (47,19 руб.), АИ-95 - 51,41 руб. (также 51,41 руб.), АИ-98 - 61,65 руб. (61,64 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ снизились на 0,1% после того, как они оставались неизменными с 28 марта по 3 апреля и понизились на 0,1% с 21 по 27 марта. С начала года дизель подешевел на 0,5%. Средняя цена ДТ в стране на 10 апреля составила 58,22 руб. за литр (на 3 апреля - 58,27 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 3 по 9 апреля, по данным Росстата, снизилось на 4,7% по сравнению с предыдущей неделей и составило 833,2 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива остался на уровне предыдущей недели - 1 млн 769 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).