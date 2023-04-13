Рубль почти не меняется к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань почти не меняются на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль демонстрирует отсутствие заметной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 82,04 руб./$1 (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 5,59 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,3 коп. - до 11,9 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта не проявляет заметных движений к доллару и юаню в условиях неоднозначной ситуации на мировых рынках. На фондовых площадках не наблюдается единой позиции по отношению к рисковым активам. Нефтяные котировки снижаются в рамках коррекции после активного роста в ходе предыдущей сессии. В среду поддержку сырьевому рынку оказало ослабление доллара. После данных, указавших на падение инфляции в Штатах до минимума почти за два года, привлекательность нефти для держателей других валют повысилась.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $87,11 за баррель, что на 0,25% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $83,09 за баррель, что на 0,20% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Доллар в среду просел после выхода в США статистики о замедлении инфляции в марте, которая сокращает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг торгуются разнонаправленно: китайский CSI 300 опустился на 0,36%, японский Nikkei 225 увеличился на 0,11%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,53%, южнокорейский Kospi вырос на 0,08%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 0,07%.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали данные об инфляции в США и протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Как стало известно из отчета Министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года, оказавшись ниже ожидавшихся аналитиками 5,1%.

Цены на энергоносители в прошлом месяце упали на 6,4%, зафиксировав снижение впервые с января 2021 года. В том числе бензин подешевел на 17,4%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ускорился до 5,6% в годовом выражении после роста на 5,5% в феврале, совпав с ожиданиями рынка.

Между тем протокол последнего заседания Федрезерва показал, что руководство центробанка озабочено банковским кризисом и ожидает умеренной рецессии в США позднее в этом году. Члены руководства Федрезерва теперь допускают вероятность умеренной рецессии в американской экономике позднее в этом году с учетом событий в банковском секторе.