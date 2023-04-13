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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Оценка роста ВВП РФ на 2023 год в обновленном прогнозе может составить в районе 1%

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в 2023 году в районе 1% и на 2% в 2024 году обсуждаются сейчас в рамках подготовки обновленного макропрогноза. Об этом сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

"В правительстве есть оценки около 1% в этом году, в следующем 2%. Это текущие оценки, они пока еще не в официальном прогнозе, но в текущих оценках такие ожидания есть", - сказал он.

Как сообщалось, Минэкономразвития планирует представить уточненный макропрогноз в апреле.

Ранее министерство, заложившее в сентябрьском прогнозе снижение ВВП в текущем году на 0,8%, уже сообщало, что теперь ждет роста российской экономики в 2023 году. На прошлой неделе министерство подтвердило свои ожидания. "В сценарных условиях прогноза закладываем рост ВВП РФ уже в 2023 году, основания для этого дает динамика индикаторов за январь и февраль", - заявили в экономическом ведомстве, не давая конкретных цифр нового прогноза. Про существенное улучшение прогноза по ВВП, также без уточнений по цифрам, заявил во вторник на совещании с правительством и президент Владимир Путин.

Банк России 10 февраля уже улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году: новый интервал от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по предыдущему, октябрьскому прогнозу. В 2024 году ЦБ прогнозирует рост российской экономики в широком интервале от 0,5% до 2,5%, в 2025 году – рост в интервале 1,5-2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по динамике ВВП РФ в 2023 году более пессимистичный, чем официальные прогнозы, и предполагает снижение на 1,0% с ростом на 1,3% в 2024 году.

Минэкономразвития ЦБ РФ
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