Рубль перешел к укреплению к доллару с учетом позитива на мировых рынках капитала

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США начал слабеть на Московской бирже в начале торгов в пятницу, рубль после нейтрального старта перешел к укреплению.

Курс доллара в 07:31 мск составил 81,20 руб./$1, потеряв 19,75 коп. к уровню закрытия предыдущего дня.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,8 коп. - до 11,86 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российская валюта на старте торгов показала динамику близкую к нейтральной в ожидании новых торговых идей.

В дальнейшем трейдеры оценили фундаментальные факторы, которые утром в пятницу благоприятны для роста нацвалюты. Уже к 10-й минуте торгов она перешла к укреплению, достигнув к 12-й минуте торгов курса 81,27 руб./$1 (-13,25 коп. к уровню предыдущего закрытия), сохраняя оптимистичные перспективы вместе с внешними фондовыми площадками и растущей нефтью.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,43 за баррель, что на 0,39% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,57 за баррель, что на 0,50% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу демонстрируют в основном позитивную динамику: китайский CSI 300 поднялся на 0,39%, японский Nikkei 225 увеличился на 1,12%, гонконгский Hang Seng почти стабилен (+0,02%), южнокорейский Kospi укрепился на 0,53%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,45%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,02%.

Американские фондовые индексы выросли в четверг после публикации статданных, показавших замедление темпов роста цен производителей в США и более существенное, чем ожидалось, увеличение числа заявок на пособие по безработице. Dow Jones Industrial Average завершил торги на максимуме с 14 февраля.

Обнародованная статистика стала очередным подтверждением того, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) способствует ослаблению инфляции в Штатах и сдерживает экономический рост.

Темпы повышения цен производителей в США в марте замедлились до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в феврале и были минимальными с января 2021 года, сообщило министерство труда страны. По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей снизились в марте на 0,5% - это самое существенное падение с апреля 2020 года. Другой отчет Минтруда США показал рост числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 11 тысяч - до 239 тысяч.