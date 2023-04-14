Доллар торгуется на минимуме за год в паре с евро

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,12%. Его значение опустилось ниже отметки в 101 пункт и находится на минимальном за год уровне.

Более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,17% в пятницу.

Ослаблению доллара способствуют сигналы замедления инфляции в США, усилившие ожидания скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Темпы повышения цен производителей в США в марте замедлились до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в феврале и были минимальными с января 2021 года, сообщило в четверг министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 3%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей снизились в марте на 0,5% - это самое существенное падение с апреля 2020 года.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают в 42% вероятность того, что ФРС не станет менять базовую процентную ставку в мае, а сохранит ее на текущем уровне 4,75-5% годовых. Шансы на то, что американский ЦБ не будет менять ставку и в июне оцениваются рынком в 35,7%, свидетельствуют данные CME.

При этом рынок оценивает почти в 95% вероятность снижения ставки Федрезервом до конца текущего года, сообщает Bloomberg.

Пара евро/доллар торгуется на максимуме с апреля прошлого года. По данным на 9:10 по Москве курс евро составляет $1,1071 по сравнению с $1,1047 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта к доллару составляет $1,2540 по сравнению с $1,2524 накануне.

Стоимость американской валюты в паре с иеной составляет 132,41 иены против 132,57 иены на закрытие рынка в четверг.