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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,73%, на Аи-92 – на 2,03% за неделю

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,73% – до 51 725 руб./т, на Регуляр-92 – на 2,03%, до 46 501 руб./т. Об этом свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

10.04.2023 11.04.2023 % к пр. д. 12.04.2023 % к пр. д. 13.04.2023 % к пр. д. 14.04.2023 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 50845 50773 -0,14 51177 0,8 51420 0,47 51725 0,59 1,73
Регуляр-92 45578 45490 -0,19 45738 0,55 46154 0,91 46501 0,75 2,03
ДТ-летнее 51528 50297 -2,39 51415 2,22 51149 -0,52 51349 0,39 -0,35
Мазут топочный 15935 15728 -1,3 15920 1,22 16454 3,35 17534 6,56 10,03
Авиатопливо 65419 65214 -0,31 64935 -0,43 64804 -0,2 64859 0,08 -0,86
СУГ 7168 6868 -4,19 7294 6,2 8481 16,27 10268 21,07 43,25

Цены приведены по национальному индексу

СПбМТСБ
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