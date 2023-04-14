Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,73%, на Аи-92 – на 2,03% за неделю
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,73% – до 51 725 руб./т, на Регуляр-92 – на 2,03%, до 46 501 руб./т. Об этом свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|10.04.2023
|11.04.2023
|% к пр. д.
|12.04.2023
|% к пр. д.
|13.04.2023
|% к пр. д.
|14.04.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|50845
|50773
|-0,14
|51177
|0,8
|51420
|0,47
|51725
|0,59
|1,73
|Регуляр-92
|45578
|45490
|-0,19
|45738
|0,55
|46154
|0,91
|46501
|0,75
|2,03
|ДТ-летнее
|51528
|50297
|-2,39
|51415
|2,22
|51149
|-0,52
|51349
|0,39
|-0,35
|Мазут топочный
|15935
|15728
|-1,3
|15920
|1,22
|16454
|3,35
|17534
|6,56
|10,03
|Авиатопливо
|65419
|65214
|-0,31
|64935
|-0,43
|64804
|-0,2
|64859
|0,08
|-0,86
|СУГ
|7168
|6868
|-4,19
|7294
|6,2
|8481
|16,27
|10268
|21,07
|43,25
Цены приведены по национальному индексу