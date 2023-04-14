Минэкономразвития предложило ввести категорию "МСП+" для сохранения льгот при росте бизнеса

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития прорабатывает введение промежуточной категории "МСП+", чтобы избежать ситуаций, когда в случае роста бизнеса малые и средние предприятия единовременно лишаются налоговых и иных преференций.

"Под руководством Андрея Рэмовича (Белоусова, первого вице-премьера РФ - ИФ) мы сейчас готовим дополнительные предложения по поддержке бизнеса. Особое внимание при этом уделяем механизмам поддержки перехода бизнеса из разряда малого в средний, и из среднего в крупный. И одно из предложений, которое мы здесь всерьез прорабатываем, это ввести так называемую промежуточную категорию - категорию "МСП+" с поэтапным, в том числе, с возможностью - эксперты активно это предлагают - - перехода к общей системе налогообложения с тем, чтобы эту высокую ступеньку постараться нивелировать", - заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совместной коллегии министерства и Минфина.

"Это обеспечит более плавный рост компаний, при котором они не будут терять весь объем поддержки единовременно", - добавил он.

По словам министра, предложение касается "не только налоговых вопросов, но и финансовых".

В результате введения промежуточной категории "МСП+" у бизнеса будет меньше стимулов к дроблению, рассчитывает Решетников.

Комментируя в целом развитие МСП в стране, он отметил, что "в условиях низкой безработицы дальнейший этап роста малого и среднего бизнеса связан, прежде всего, с повышением его эффективности, с ростом производительности труда и активными инвестициями".