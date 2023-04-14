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Связанный с Циан ипотечный маркетплейс вошел в реестр операторов цифровых платформ ЦБ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Ипотечный маркетплейс АО "Финансовая платформа", входящий в периметр сервиса объявлений о недвижимости "Циан", вошел в реестр операторов цифровых платформ ЦБ, говорится в сообщении компании.

Для пользователей портала cian.ru это откроет доступ к удаленному проведению ипотечной сделки и покупки недвижимости, указали в компании. Клиенты смогут выбрать программу кредитования, оформить необходимую документацию и зарегистрировать сделку полностью онлайн.

На сайте "Циан" с 2019 года работает ипотечный маркетплейс, к которому подключены крупнейшие банки, где пользователи могут, заполнив анкету, получить десятки предложений от банков и выбрать лучший вариант.

"Финансовая платформа" с "Циан" существенно повысят удобство и упростят процесс выбора и подачи ипотечной заявки, получения ипотечного кредита, а также оформления документов и регистрации сделки. Анкета будет заполняться автоматически данными из цифрового профиля, что даст возможность банкам оперативно принимать решение о выдаче кредита, а заемщику – заключать кредитный договор с банком прямо на сайте "Финансовой платформы", то есть весь процесс в режиме одного окна, быстро и просто. Для этого пользователю необходимо пройти регистрацию на сайте "Финансовой платформы", авторизуясь через учетную запись портала Госуслуг", - заявили в компании.

На "Циан" размещено 1,9 млн объявлений, а средний показатель уникальных посетителей составляет более 18 млн в месяц.

Согласно годовой отчетности за 2021 год, Elbrus Capital владеет 45,1% "Циан", структурам Goldman Sachs принадлежало 10,1%. Еще 8% – у MPOC Technologies, которой владеет основатель "Циан" Дмитрий Демин, 6,3% – у председателя совета директоров и экс-CEO "Циан" Максима Мельникова.

В феврале 2023 года Goldman Sachs полностью вышел из капитала "Циан", следует из документов, опубликованных на SEC. При этом в декабре 2022 года сообщалось, что у компании появился новый акционер – Broomfield International Limited с долей 9,4%.

ЦИАН АО Финансовая платформа
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