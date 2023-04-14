Sova Capital передала основному владельцу "Россиума" ценные бумаги в рамках зачета требований

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Британская Sova Capital Limited передала портфель российских ценных бумаг холдинговой компании "Доминанта" (основной владелец концерна "Россиум") в обмен на отказ от права требования по долгу.

С весны 2022 года, когда российский финансовый сектор оказался под жесткими санкциями, Sova Capital (как и другие британские "дочки" банков и инвесткомпаний РФ) находится под специальным управлением. Информация о сделке с "Доминантой" содержится в отчете управляющих инвесткомпанией, раскрытом на этой неделе.

Согласно документу, "Доминанта" предложила выкупить у Sova Capital портфель российских ценных бумаг стоимостью 274 млн фунтов стерлингов. Предполагалось, что в рамках этой сделки "Доминанта" откажется от требований по долгу на 233 млн фунтов. Сделка требовала получения ряда одобрений.

Разрешение на сделку от российского правительства было получено 11 января 2023 года. Британский суд выдал разрешение на транзакцию 6 марта (после слушаний 20 и 21 февраля). Сделка прошла 7 марта, но к тому моменту стоимость активов из-за переоценки и ряда выплат снизилась до 251 млн фунтов. В результате были зачтены требования "Доминанты" на 213 млн фунтов, сказано в отчете.

У Sova Capital есть средства на счетах типа "С" (были введены российскими властями в ответ на западные санкции весной 2022 года, на этих счетах блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам). По состоянию на 2 марта 2023 года у Sova Capital на счетах "С" было $53,7 млн. Эти средства временно недоступны для инвесткомпании, отмечается в отчете.

Кроме того, у Sova Capital в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу "Мосбиржи") находится большое количество ценных бумаг не российских эмитентов, вышестоящим депозитарием по которым является Euroclear. Управляющие ищут возможность перевести эти бумаги в Euroclear, но, так как НРД находится под санкциями ЕС, операции с ним без специальной лицензии запрещены, говорится в документе.

Специальная администрация Sova Capital 7 января 2023 года подала заявку на получение лицензии для перевода этих ценных бумаг в Euroclear с целью последующей продажи на западных рынках. Пока статус ее рассмотрения такой же, как и у аналогичных ходатайств крупных российских профучастников: решение по заявке не получено, сказано в отчете.

Инвестиционная компания Sova Capital Limited (ранее Otkritie Capital International Limited) создана в 2007 году. Основным акционером компании с долей 97,9% голосов (90,1% капитала) являлся совладелец "Россиума" Роман Авдеев, еще 2,1% голосов (1,9% капитала) через Lunaray Investments принадлежало Николаю Каторжнову. Головной офис Sova Capital расположен в Лондоне (Великобритания), компания регулируется Financial Conduct Authority (FCA, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании).