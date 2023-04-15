Силуанов освобожден от исполнения обязанностей полпреда РФ в совете Евразийского банка развития
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин своим распоряжением освободил министра финансов Антона Силуанова от исполнения обязанностей полномочного представителя РФ в совете Евразийского банка развития.
"В связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, освободить министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. от исполнения обязанностей полномочного представителя Российской Федерации в совете Евразийского банка развития до последующего назначения нового полномочного представителя Российской Федерации в совете Евразийского банка развития", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на интернет-портале правовой информации в субботу.