Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Силуанов освобожден от исполнения обязанностей полпреда РФ в совете Евразийского банка развития

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин своим распоряжением освободил министра финансов Антона Силуанова от исполнения обязанностей полномочного представителя РФ в совете Евразийского банка развития.

"В связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, освободить министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. от исполнения обязанностей полномочного представителя Российской Федерации в совете Евразийского банка развития до последующего назначения нового полномочного представителя Российской Федерации в совете Евразийского банка развития", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на интернет-портале правовой информации в субботу.

Михаил Мишустин Антон Силуанов Евразийский банк развития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Норникель" перестанет публиковать информацию на LSE

Brent торгуется у $85,95 за баррель

Эксперт спрогнозировал рост себестоимости производства зерна в России на 30-50%

Член совета управляющих ФРС рекомендовал продолжать повышение ставки

Минэкономразвития прогнозирует рост розничной торговли в России в 2023 году на 5,3%

Минэкономразвития прогнозирует рост розничной торговли в России в 2023 году на 5,3%

Минфин скоро получит информацию о базе для windfall tax и определится со ставкой

Решетников ожидает рост реальных зарплат в РФ в 2023 году более чем на 5%

Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,5% до 5,3%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });