Доллар умеренно дешевеет к евро и иене

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Курс доллара США слабо опускается к основным мировым валютам утром во вторник, инвесторы оценивают статданные из Китая и перспективы дальнейших повышений процентных ставок Федрезерва.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снижается на 0,13% в ходе утренней сессии.

Пара евро/доллар на 9:15 мск торгуется на уровне $1,0939 против $1,0930 на закрытие сессии в понедельник, евро укрепляется на 0,1%.

Фунт стерлингов растет на 0,2% и торгуется на отметке $1,24 против $1,2376 на закрытие прошлой сессии.

Курс доллара к иене снизился на 0,1% и находится на отметке 134,39 иены против 134,49 иены накануне.

Как стало известно в понедельник, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос до плюс 10,8 пункта по сравнению с минус 24,6 пункта в прошлом месяце. Индикатор поднялся в положительную зону впервые за пять месяцев и обновил максимум с июля 2022 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста лишь до минус 18 пунктов.

Индикатор указал на устойчивость американской экономики, что усиливает вероятность новых повышений процентной ставки Федеральной резервной системы, отмечает MarketWatch.

Тем временем курс юаня, торги которым проходят на территории материкового Китая, составляет 6,8721/$1 по сравнению с 6,8799/$1 на закрытие предыдущей сессии.

Как сообщалось, экономика КНР в первом квартале увеличилась на 4,5% в годовом выражении. Темпы роста существенно ускорились по сравнению с 2,9% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%, сообщает Trading Economics.

Австралийский доллар вырос к доллару США на 0,4%, до $0,6729, после публикации протокола апрельского заседания Резервного банка Австралии.

Как показал протокол, руководство центробанка готово продолжить повышение ставок. В апреле регулятор взял паузу, чтобы собрать больше данных и оценить влияние ужесточения ДКП на экономику страны.