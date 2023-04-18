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Shell приспособила нефтяную инфраструктуру для добычи газа в Северном море

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Shell UK возобновила работы на месторождении Пирс (Pierce) в центральной части Северного моря Великобритании после значительной модернизации, позволяющей добывать газ после нескольких лет добычи нефти на этом месторождении, сообщила компания.

Pierce - совместное предприятие Shell (оператор, 92,52%) и Ithaca Energy (UK) Limited (7,48%).

Были внесены существенные изменения в плавучее судно для добычи, хранения и разгрузки (FPSO), которое используется для производства углеводородов на месторождении Пирс. Также был проложен новый подводный газопровод для соединения с газопроводом SEGAL - он транспортирует газ на берег в Сент-Фергус, к северу от Абердина. Месторождение Пирс находится примерно в 165 милях (265 км) к востоку от Абердина, на глубине около 262 футов (85 м), открыто в 1975 году, нефть добывается с 1999 года.

Чтобы обеспечить модернизацию FPSO, добыча была прекращена в октябре 2021 года.

Ожидается, что пиковая добыча достигнет 30 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что более чем в два раза превышает добычу до реконструкции, при этом производится больше газа, чем нефти. Газ будет транспортироваться по недавно установленным подводным трубопроводам, а нефть, как и прежде, - танкерами.

Реконструкция месторождения Пирс является частью более широких планов Shell UK инвестировать 20-25 млрд фунтов стерлингов в энергетическую систему Великобритании в следующем десятилетии при условии одобрения советом директоров и стабильного инвестиционного климата. Ожидается, что 75% этой суммы будет направлено на разработку продуктов и услуг с низким и нулевым выбросом углерода.

"Чтобы реализовать эти значительные инвестиции, проекты должны оставаться экономически жизнеспособными в соответствии с недавно пересмотренным налоговым режимом Великобритании", - подчеркивает Shell.

Shell Великобритания Северное море Пирс Абердин
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