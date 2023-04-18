"СовЭкон" повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2023 году на 1,5 млн т, до 86,8 млн т

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" на фоне улучшения погодных условий повысила прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году до 86,8 млн тонн с 85,3 млн тонн, которые прогнозировались ранее, говорится в ее сообщении.

Как отмечают эксперты, поскольку в критический период сезона погодные условия для озимой пшеницы были благоприятными, оценка ее урожайности повышена с 3,78 т/га до 3,9 т/га. "Предуборочная площадь по-прежнему оценивается в 16,1 млн га. Оценка урожая озимой пшеницы увеличилась с 60,9 млн до 62,8 млн тонн", - говорится в сообщении.

Оценка урожая яровой пшеницы была снижена до 24,1 млн тонн на фоне сокращения прогнозируемой площади с 13,2 млн до 13 млн га. Урожайность яровой пшеницы по-прежнему оценивается в 1,85 т/га.

В 2022 году сбор пшеницы в РФ составил 104,2 млн тонн против 76,1 млн тонн в 2021 году.