"Полисан" закупит две линии для выпуска капсул и ампул в Петербурге за 250 млн рублей

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Научно-технологическая фармацевтическая фирма "Полисан" планирует закупить две производственные линии для выпуска капсул и ампул на своем фармацевтическом предприятии в Петербурге. Об этом сообщил гендиректор компании Дмитрий Борисов журналистам во вторник.

"В этом году мы пополняем парк оборудования линией для работы с капсулированными препаратами, так называемой капсульной линией. Также в заказе идет дополнительная линия для выпуска ампул наполняемостью от 0,5 мл до 10 мл. Это самые востребованные дозировки в терапевтической практике. Два направления в настоящее время для нас находятся в приоритете", - отметил Борисов.

Общий объем инвестиций составит порядка 250 млн рублей, большая часть из них – займы по различным государственным программам развития промышленности, а остальное – собственные средства компании.

Поставщиками нового оборудования станут китайские партнеры.

Как уточнил Борисов "Интерфаксу", проектная мощность линии по выпуску ампул составляет порядка 24 тыс. ампул в час, а капсульной - около 40 тыс. капсул в час. "Думаю, что 40 тыс. капсул – это хорошая средняя скорость: не масштабная, но и уже не лабораторная", - отметил Борисов.

ООО "Научно-технологическая фармацевтическая фирма "Полисан" занимается разработкой и производством лекарственных препаратов. "Полисан" располагает двумя фармзаводами: производством лекарственных препаратов в Петербурге и активных фармсубстанций в Белгороде (ООО "Полисинтез"). Белгородский завод обеспечивает сырьевую безопасность материнской компании "Полисан".

В общей сложности "Полисан" выпускает четыре оригинальных препарата: противовирусного иммуномодулирующего, противовоспалительного действия; для лечения нарушений функций мозга и восстановления мозгового кровообращения; для предотвращения экзогенных и эндогенных интоксикаций; для комплексного лечения печени. Ежегодный объём выпуска петербургского фармзавода компании – более 26 млн упаковок лекарственных препаратов.