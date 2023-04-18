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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Олово подорожало до максимума за 8 недель из-за запрета добычи в Мьянме

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Цены на олово подскочили до максимума за восемь недель после того, как Мьянма объявила о намерении запретить добычу полезных ископаемых, сообщает Trading Economics.

Металл подорожал на 10% - до $27,365 тыс. за тонну.

С начала августа вся деятельность по добыче и переработке металлов в Мьянме будет приостановлена для того, чтобы сохранить оставшиеся природные ресурсы. Страна является третьим по величине в мире производителем олова.

Помимо этого Индонезия, которая является ведущим поставщиком этого металла на мировой рынок, рассматривает возможность запрета на его поставки, чтобы стимулировать увеличение перерабатывающих мощностей внутри страны.

Мьянма
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