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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Сбербанк в мае запустит доставку карт для новых клиентов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует в первом полугодии запустить доставку карт для новых клиентов, сообщила журналистам руководитель блока "Сеть продаж" Татьяна Галкина.

"В мае мы сделаем доступным выездной сервис для неклиентов банка. Они смогут получить дебетовые и кредитные моментальные СберКарты", - сказала Галкина.

По ее словам, всего за 2022 год 350 тыс. клиентов получили кредитные, дебетовые и бизнес-карты.

Банк также планирует развивать небанковские сервисы в своих отделениях. Среди них, например, печать документов. Пилот уже стартовал в Москве и за первый квартал 2023 года услугой воспользовалось около 37 тыс. клиентов.

Кроме этого, Сбербанк намерен предоставлять услуги мобильных операторов по согласованию с ними, главным образом это будет касаться выдачи SIM-карт.

Сбербанк Татьяна Галкина
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