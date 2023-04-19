Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на Московской бирже

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль не меняется под воздействием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,5375 руб./$1 (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 6,53 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,6 коп. - до 11,85 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта стабильна, поскольку на нее влияют противоречивые факторы. С одной стороны, некоторое давление на рубль оказывает вновь обсуждаемая санкционная тематика. С другой стороны, поддержку оказывает приближающийся налоговый период, благодаря которому экспортеры начинают продавать валютную выручку. Мировые рынки капитала колеблются разнонаправленно с небольшой динамикой, нефтяные котировки едва заметно снижаются.

Антироссийские санкции обсуждались накануне на встрече министров иностранных дел "Большой семерки" в Японии. В заявлении, принятом по итогам встречи, подчеркивается, что главы МИД стран G7 согласились усилить экономические санкции для оказания давления на Москву в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, они согласились усилить координацию для предотвращения уклонения от санкций и предотвращения поставок оружия в Россию третьими сторонами. Министры иностранных дел "Большой семерки" завершили трехдневную встречу в японском городе Каруидзава (префектура Нагано) во вторник.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,66 за баррель, что на 0,13% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,76 за баррель, что на 0,12% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник незначительными и разнонаправленными изменениями. Инвесторы оценивали неоднозначные квартальные отчетности компаний и банков. При этом позитивное влияние на настроения инвесторов оказали данные о состоянии экономики Китая.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду меняются разнонаправленно: японский Nikkei 225 снижается на 0,37%, китайский CSI300 - на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,48%, при этом южнокорейский Kospi растет на 0,21%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,15%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,13%.