Сыродельный комбинат "Агрокомплекса Ткачева" в 2022 году вышел из убытка

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших сыродельных комбинатов на юге России - ООО "Сыры Кубани" (принадлежит "Агрокомплексу имени Н.И.Ткачева") - по итогам 2022 года увеличил выручку по РСБУ на 24,5% , до 6,8 млрд рублей, и вышел в прибыль, сообщается в отчетности ООО.

Это наилучший показатель выручки с момента запуска комбината в 2018 году. Выручка предприятия растет ежегодно.

При этом комбинат в минувшем году вышел из убыточности, получив 186,86 млн рублей чистой прибыли. Годом ранее чистый убыток составлял 50,345 млн рублей.

Как сообщала "Интерфаксу" гендиректор предприятия Юлия Харевич, по итогам 2022 года комбинат на фоне роста потребительского спроса увеличил производство сыров на 12% по сравнению с предшествующим годом, до 11,14 тысячи тонн.

В 2022 году "Сыры Кубани" запустили в ассортимент новую линейку выдержанных сыров.

В этом году завод рассчитывает увеличить производство сыров еще на 4%, отмечала Харевич.

"Агрокомплекс" в конце 2018 года ввел в эксплуатацию производство твердых и полутвердых сыров, инвестировав в проект 9,6 млрд рублей. Специально для реализации проекта была создана дочерняя компания ООО "Сыры Кубани". Комбинат выпускает более 20 видов сыров общим объемом до 60 тонн готовой продукции в сутки. Всего в ассортименте 40 наименований: полутвердые, твердые, свежие сыры и сыры pasta filata, а также творог, масло, сухие молочные продукты. При производстве сыров компания использует собственное молочное сырье. По собственным оценкам, доля рынка предприятия в ЮФО по выпуску сыров превышает 15%.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Компания объединяет 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля (торговая сеть насчитывает около 600 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах).