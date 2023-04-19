Закачка газа в хранилища Европы сильно уступает темпам прошлых лет

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Прохладная погода мешает Европе вести полноценную закачку газа в подземные хранилища для подготовки к будущей зиме.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на среду в объеме 41,7 млн куб. м. Заявка на вторник была такая же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил эти данные.

Европейский рынок

Спотовая цена газа в Европе прибавила 3%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $485 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Майский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $450; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $432.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе на новой неделе держится на скромном уровне. В понедельник ветряки обеспечили 12% потребностей региона в электроэнергии после 18% в среднем за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов газа составляет 56,66% - это на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 17 апреля резервы удалось увеличить на 0,12 процентного пункта. С наступлением новой рабочей недели объем закачки заметно сократился. Текущие темпы заметно уступают обычным уровням инъекций за последние пять лет. При этом погода в первые две декады апреля в Европе несколько прохладнее, чем годом ранее.

В "Газпроме" предупредили: "Восполнение запасов газа в хранилищах может стать для европейских компаний нетривиальной задачей. Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ".

Европейские терминалы по приему СПГ в марте работали со средней производительностью 58% из-за забастовки на французских терминалах. С начала апреля загрузка составляет 62%. Большинство французских терминалов, которые управляются компанией Elengy, постепенно возвращаются в работу.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт. Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на местном рынке и повышает предложение в мире.

США открыли сезон закачки газа в ПХГ - это произошло с опозданием примерно на неделю.

За очередную отчетную неделю резервы выросли на 0,7 млрд куб. м - это на 10% ниже, чем обычно в этом время.

Текущий уровень запасов составляет 38%, что на 19 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.