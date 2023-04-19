Инфляция в РФ с 11 по 17 апреля замедлилась до 0,04%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 11 по 17 апреля составила 0,04% после 0,11% с 4 по 10 апреля, 0,13% с 28 марта по 3 апреля, 0,05% с 21 по 27 марта, 0,10% с 14 по 20 марта, 0,02% с 7 по 13 марта и нулевой инфляции с 28 февраля по 6 марта, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 17 апреля поднялись на 0,21%, с начала года повышение цен к этой дате составило 1,88%.

Из данных за 17 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 апреля замедлилась примерно до 2,63% с 2,8 % на 10 апреля и с 3,51% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 2,82%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Как отмечалось, специфика прошлогодней динамики потребительских цен, которые начали резкий взлет в самом конце февраля с резким торможением в середине апреля, сформировала нестандартную статистическую ситуацию: в зависимости от методики подсчета оценка годовой инфляции может существенно различаться. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики (отмечая условность еженедельного расчета годовых цен) считают, что расчеты исходя из недельной динамики точнее отражают годовые цифры, если в течение месяца были сильные колебания цен (а в апреле 2022 года рост цен составил 1,56%, из которых 1,0% пришлись на первые 15 дней месяца).

Детали

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,7%, в том числе на белокочанную капусту - на 5,7%, репчатый лук - на 4,2%, яблоки и бананы - на 1,4%, огурцы - на 0,7%, столовую свеклу - на 0,5%. В то же время цены на помидоры снизились на 1,5%, картофель - на 0,7%, морковь - на 0,4%.

С 11 по 17 апреля поднялись цены на свинину - на 0,9%, сахар-песок - на 0,8%, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,3%, баранину, сосиски, сардельки, мороженую рыбу - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, творог, хлеб, пшено, водку - на 0,1%.

Снизились цены на пшеничную муку - на 1,3%, гречневую крупу- на 0,7%, вареные колбасы, маргарин, стерилизованное молоко- на 0,4%, пастеризованное молоко, сметану и макаронные изделия - на 0,3%, сливочное и подсолнечное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%, говядину, мясо кур, куриные яйца, печенье, чай черный, поваренную соль, вермишель - на 0,1%.

Среди наблюдаемых медикаментов подорожали метамизол натрия (анальгин) - на 0,6%, нимесулид - на 0,3%, аллохол, эргоферон, комбинированные анальгетики, поливитамины - на 0,2%. Цены на левомеколь снизились на 0,4%, корвалол и ренгалин - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные щетки - на 0,6%, зубные пасты, сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Выросли цены на электропылесосы, кроссовки для взрослых - на 0,4%, легковые автомобили иностранных марок, сигареты с фильтром - на 0,2%, обрезные доски, древесностружечные ориентированно-стружечные плиты, джинсы, футболки и кроссовки для детей - на 0,1%. Цены на смартфоны снизились на 1,0%, телевизоры - на 0,7%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Средняя стоимость проживания в гостиницах 4-5 звезд увеличилась на 0,5%, гостиницах 3 звезды - на 0,3%, гостиницах 1-2 звезды и мотелях, а также путевок в санатории, дома отдыха, пансионаты - на 0,2%. Стоимость проживания в хостелах снизилась на 0,2%. Стоимость полета в салоне экономического класса самолета уменьшилась на 0,2%.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 17 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, а также оставил неизменным сигнал, отметив, что баланс рисков для инфляции с предыдущего заседания 10 февраля существенно не изменился.

"При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил Центробанк, повторив февральскую фразу дословно.