Росстат сообщил о неизменности цен на бензин в РФ в период с 11 по 17 апреля

Цены производителей на бензин в РФ в марте резко подскочили - на 35,6%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 11 по 17 апреля не менялись относительно уровня предыдущей недели после того как незначительно, на 0,01%, росли с 4 по 10 апреля, повысились на 0,02% с 28 марта по 3 апреля и на 0,04% с 21 по 27 марта, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин остались неизменными при общей инфляции 1,88%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 17 апреля составляла 50,91 руб. (на 10 апреля - также 50,91 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 47,19 руб. (47,20 руб.), АИ-95 - 51,41 руб. (также 51,41 руб.), АИ-98 - 61,65 руб. (также 61,65 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 11 по 17 апреля оставались неизменными после снижения на 0,1% на неделе с 4 по 10 апреля и стабильности с 28 марта по 3 апреля. С начала года дизель подешевел на 0,5%. Средняя цена ДТ в стране на 17 апреля составила 58,20 руб. за литр (на 10 апреля - 58,22 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 10 по 16 апреля, по данным Росстата, выросло на 0,7% по сравнению с предыдущей неделей и составило 839,3 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива понизился на 0,8% - до 1 млн 755,5 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).

Цены производителей

В марте цены производителей на бензин в РФ в марте 2023 года существенно увеличились относительно предыдущего месяца - на 35,6% после роста в феврале на 3,6%, следует из сообщения Росстата.

В февральской статистике по ценам промпроизводителей Росстат отмечал, что автомобильный бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 17,6%.

В январе 2023 года цены производителей на бензин в РФ снизились на 7,6%, в декабре 2022 года - выросли на 3,5%, в ноябре снизились на 11,6%, в октябре - на 21,3%.

Потребительские цены на автомобильный бензин в марте выросли на 0,1%, сообщал ранее Росстат.

Помимо бензина в марте 2023 года у производителей подорожали также межсезонное дизельное топливо - на 10,7%, топочный мазут - на 13%.

В целом в марте 2023 года цены промышленных производителей в РФ поднялись по сравнению с февралем на 2,6%.