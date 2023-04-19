Санкт-Петербургская биржа по внебиржевым данным видит 90% экспортных сделок с российской нефтью

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в ходе регистрации внебиржевых данных получает информацию о 90% экспортных сделок с российской нефтью и в результате дальнейшей работы может фиксировать средневзвешенный экспортный индикатор. При этом биржа не видит проблем с выполнением предложения Минфина при формировании российской котировки на экспорт отечественной нефти исключать из расчета сделки между взаимозависимыми или аффилированными лицами. Такое мнение высказали "Интерфаксу" на СПбМТСБ.

"Биржа в рамках регистрации внебиржевых данных получает информацию о 90% экспортных сделок по основным направлениям поставки российской нефти: порты Балтики, порты Черного поря, трубные поставки в Европу, а также порты Дальнего Востока. По каждому из этих направлений биржей отбираются экспортные договоры на условиях FOB или приводимых к ним (таких как, например, CIF) и считается отдельный индикатор по каждому из перечисленных направлений. Так выявляется средняя стоимость нефти в каждом порту отгрузки или точке перехода границы таможенной территории РФ для трубных базисов. Затем эти показатели суммируются, взвешиваясь по объему поставок. В итоге получается средневзвешенный индикатор стоимости российской экспортной нефти", - пояснил представитель СПбМТСБ.

Он подчеркнул показательность применения внебиржевых индексов, которые формируются СПбМТСБ на основе постановления правительства N623 о регистрации внебиржевых сделок. "Особенность этих данных, в отличие от показателей ценовых агентств, которые формируются чаще всего опросными методами, в том, что это массив объективной информации о реальных сделках, каждая из которых подтверждена документально, что исключает манипулятивные и оценочные искажения", - заметил представитель биржи.

СПбМТСБ не видит проблем в реализации предложения Минфина при формировании российской котировки на экспорт отечественной нефти исключать из расчета сделки между взаимозависимыми или аффилированными лицами.

"Что касается сделок с взаимозависимыми и аффилированными лицами, то исключить их из базы расчета индекса труда не составляет, так как такие сделки особым образом "маркируются" еще на этапе регистрации. Биржа проделывала такое упражнение и считает, что это не окажет серьезного влияния на репрезентативность индекса, поскольку доля этих сделок невелика, и почти все они совершаются по тем же рыночным ценам. Мы готовы внести такие изменения в методику на постоянной основе, если это поможет сделать индекс более верифицируемым и прозрачным в использовании с точки зрения регулятора".

СПбМТСБ также отмечает, что находится в тесном контакте с федеральными органами исполнительной власти по проблеме отечественной котировки российской нефти. "ФОИВ получили методику расчета индикатора стоимости экспортной нефти и находятся в процессе ее изучения. Мы отвечаем на возникающие запросы и стараемся учесть мнение каждого из регуляторов", - сказал представитель биржи.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов заявлял, что ведомство готово для расчета налогов нефтяной отрасли России использовать внебиржевые котировки на нефть, которые регистрирует СПбМТСБ, при условии, что из расчета индекса будут исключены сделки между взаимозависимыми или аффилированными лицами.

Отвечая на вопрос, могут ли таким образом котировки российской нефти, рассчитанные Argus, вообще исчезнуть из налогового законодательства РФ, Сазанов сказал: "На первоначальном этапе можно и параллельно использовать несколько котировок, чтобы не получилось снижения доходов. Если внебиржевые котировки (регистрируемые СПбМТСБ - ИФ) будут репрезентативны и будут обеспечивать те доходы бюджета, которые мы планируем, то, конечно, со временем это возможно".

Замглавы Минфина также высказал мнение, что нет необходимости использовать котировки, ориентированные на российскую нефть, например, в Индии: "Зачем использовать котировки в других странах, привязанные также к доллару и к Brent? Внебиржевые котировки в российских рублях реальны. Эта котировка уже существует. В ее порядок расчета нужно внести изменения, и тогда мы готовы для целей налогов, в том числе, использовать и эту котировку".