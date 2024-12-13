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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Сервис быстрого перевода бумаг готов к работе, семь брокеров в процессе подключения

Сервис быстрого перевода бумаг готов к работе, семь брокеров в процессе подключения
Фото: ITAR-TASS

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сервис быстрого перевода ценных бумаг между брокерами "Мост" готов к работе, на сегодня семь профучастников подали заявки на интеграцию с ним, сообщил председатель правления "Московской биржи" Виктор Жидков.

"Мы ждали изменений в Налоговый кодекс, которые вступают в силу с 1 января 2025 года. Они обязывают профучастников - налоговых агентов - использовать ту информацию, которую им передали другие профучастники - налоговые агенты, в том числе в электронном виде. До сегодняшнего момента подтверждение затрат на покупку ценных бумаг можно было передавать только на бумажном носителе", - сказал Жидков журналистам.

"С 1 января 2025 года посредством "Моста" будет возможно не только переводить ценные бумаги между брокерами, но и передавать сведения о физлице и о расходах, понесенных им на приобретение ценных бумаг. Соответственно, новый брокер правильно учтет налоговую базу, когда инвестор захочет продать ценные бумаги", - добавил он.

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Мосбиржи") еще в августе 2023 года сообщил, что разработал систему быстрого перевода ценных бумаг и начинает тестировать ее с брокерами.

Виктор Жидков Московская биржа НРД
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