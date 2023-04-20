Уолл-стрит закрылась в среду без единой динамики на отчетности компаний

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями сессию в среду, инвесторы оценивали квартальную отчетность крупных компаний, данные о британской инфляции и макроэкономический обзор Федрезерва.

В среду стало известно, что потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 10,1% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 10,4% в феврале, но остается выше отметки в 10% семь месяцев подряд, что усиливает вероятность новых подъемов процентной ставки Банка Англии.

Экономическая активность в США в конце марта - начале апреля практически не росла, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Федеральные резервные банки (ФРБ) девяти округов сообщили либо о незначительном повышении общей активности, либо о полном отсутствии роста, еще три - о сдержанном подъеме.

Тем временем ФРС зафиксировала общее снижение кредитования и спроса на кредиты со стороны физических и юридических лиц. Падение было особенно выраженным в округе Сан-Франциско, где был зарегистрирован рухнувший Silicon Valley Bank.

В американской экономике настал поворотный момент, отметил старший экономист LPL Financial Джеффри Роуч.

"Скорее всего, рынок труда начнет остывать по мере замедления экономического роста в ближайшие месяцы. Позитивный момент, который можно вынести из "Бежевой книги", заключается в том, что у Федрезерва будет возможность снизить ставки в конце года, поскольку инфляция приближается к долгосрочной цели", - добавил он.

Акции Netflix Inc. снизились на 3,2% после того, как крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке отчитался о сокращении чистой прибыли на 18% в первом квартале 2023 года, несмотря на рост выручки на 4%.

Цена бумаг Morgan Stanley поднялась на 0,7%. Один из ведущих банков США снизил чистую прибыль и выручку в минувшем квартале, однако оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Капитализация Travelers Cos. повысилась на 6,2% благодаря тому, что скорректированная прибыль и выручка страховой компании превзошли прогнозы в прошлом квартале.

United Airlines Holdings сократила чистый убыток в первом квартале 2023 года в 7 раз и увеличила выручку в 1,5 раза благодаря росту спроса на авиаперевозки по всему миру. Акции авиакомпании выросли в цене на 7,5%.

Стоимость акций Abbott Laboratories выросла на 7,8%. Фармацевтическая компания сократила выручку в первом квартале 2023 года на 18% из-за падения продаж тестов на коронавирус, однако показатель превысил ожидания рынка.

Рыночная стоимость Baker Hughes Co. повысилась на 3,4%. Нефтесервисная компания увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2023 года, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков.

Котировки бумаг Western Alliance Bancorp взлетели на 24% после того, как региональный банк сообщил об увеличении объема депозитов на счетах его клиентов на $2 млрд за первые две недели апреля после падения на 11,3% в первом квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 79,62 пункта (0,23%) и составил 33897,01 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился менее чем на 1 пункт (0,01%) - до 4154,52 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 3,81 пункта (0,03%) и составил 12157,23 пункта.