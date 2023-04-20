Индексы МосБиржи и РТС в начале торгов упали на 0,3% на внешнем негативе

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов в четверг продолжил коррекционное снижение на фоне ухудшения конъюнктуры внешних фондовых площадок и подешевевшей нефти (Brent торгуется ниже $83 за баррель) из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики мировых центробанков.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,3%, до 2599,79 пункта, индекс РТС снизился на 0,3%, до 1001,47 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,4%.

Доллар подешевел на 14 копеек до 81,76 рубля.

Подешевели акции "Газпром нефти" (-1,4%), "Татнефти" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "Роснефти" (-0,7%), UC Rusal (-0,7%), АФК "Система"(-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,2% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,3% "префы"), "Яндекса" (-0,1%).

"Северсталь" в I квартале 2023 года сократила выплавку стали на 1% по сравнению с IV кварталом - до 2,701 млн тонн. По сравнению с I кварталом 2022 года падение составило 8%, говорится в официальной информации.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+5,2%), "МТС" (+1,2%), "ММК" (+0,6%), ВТБ (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), TCS Group (+0,1%), бумаги Polymetal (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций при текущей перегретости становится очень чувствительным к любым внешним негативным факторам, поэтому с учетом слабости в нефти умеренная коррекция на рынке может продолжиться. Однако среднесрочно российский рынок остается в растущей фазе. В США в фокусе по-прежнему сезон отчетности. Тем не менее любая важная статистика до 3 мая, даты заседания ФРС, будет влиять на динамику рынка.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, периоды коррекции позволяют российскому рынку акций снять перекупленность.

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным: цены на нефть остаются под нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В начале торгов российский рынок акций остается под сдержанным нисходящим давлением внешнего фона и, в частности, более низких цен на нефть, которые закрывают "гэпы" начала апреля, отмечает Кожухова. Во второй половине недели инвесторов в РФ ждут дивидендные новости от ТМК, "НОВАТЭКа" и Сбербанка, а также операционные результаты "Северстали, "Норникеля" и "ТГК-1" за I квартал 2023 года, которые могут принести позитивные сигналы. Периоды коррекции позволяют российским биржам снять краткосрочную перекупленность и сохранить потенциал развития повышения, полагает она.

В США в среду индексы акций показали смешанную и маловыразительную динамику: просел Dow Jones (-0,2%), S&P 500 (-0,01%), подрос Nasdaq (+0,03%). Инвесторы оценивали квартальную отчетность крупных компаний, данные о британской инфляции и макроэкономический обзор Федрезерва.

Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 10,1% в годовом выражении после роста на 10,4% в феврале, показатель остается выше отметки в 10% семь месяцев подряд, что усиливает вероятность новых подъемов процентной ставки Банка Англии.

Экономическая активность в США в конце марта - начале апреля практически не росла, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Федеральные резервные банки девяти округов сообщили либо о незначительном повышении общей активности, либо о полном отсутствии роста, еще три - о сдержанном подъеме.

ФРС зафиксировала общее снижение кредитования и спроса на кредиты со стороны физических и юридических лиц. Падение было особенно выраженным в округе Сан-Франциско, где был зарегистрирован рухнувший Silicon Valley Bank.

В Азии в четверг динамика индексов акций также смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, на пять лет - 4,3% годовых. Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже восемь заседаний подряд.

На нефтяном рынке цены утром в четверг продолжают снижение на опасениях, что высокие процентные ставки могут оказать негативное влияние на темпы роста мировой экономики и спрос на топливо. Ожидается, что Федеральная резервная система в мае поднимет базовую ставку на 25 базисных пунктов, а Европейский центральный банк проведет еще три подъема в ближайшие несколько месяцев, сообщает Trading Economics.

К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на 0,9%, до $82,36 за баррель (-2% в среду), майские фьючерсына WTI дешевели на 0,1%, до $78,41 за баррель (-2,1% накануне).

Поддержку рынку не оказали даже свежие данные Минэнерго США об изменении резервов нефти на прошлой неделе: запасы нефти в стране уменьшились на 4,58 млн баррелей при прогнозах сокращения на 250-400 тысяч баррелей.