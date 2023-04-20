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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Ведущий производитель чипов TSMC увеличил чистую прибыль в I квартале на 2,1%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) увеличил чистую прибыль в первом квартале 2023 года на 2,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Показатель, однако, был на 30% ниже уровня предыдущего квартала, когда TSMC зафиксировала рекордную чистую прибыль.

Как говорится в пресс-релизе TSMC, чистая прибыль в январе-марте составила 206,99 млрд новых тайваньских долларов ($6,8 млрд) по сравнению с 202,73 млрд новых тайваньских долларов годом ранее.

Эксперты, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 196,66 млрд новых тайваньских долларов.

Квартальная выручка TSMC увеличилась на 3,6% относительно января-марта прошлого года, до 508,63 млрд новых тайваньских долларов ($16,7 млрд), но была почти на 19% ниже показателя четвертого квартала.

Выручка компании в сегменте микросхем для смартфонов упала на 27% по сравнению с предыдущим кварталом, для высокопроизводительных вычислительных систем – на 14%, для автомобильного сектора – выросла на 5%.

Маржа операционной прибыли TSMC в первом квартале составила 45,5% по сравнению с 45,6% годом ранее и 52% в предыдущем квартале.

Согласно прогнозу компании, ее выручка во втором квартале составит $15,2-16 млрд, маржа операционной прибыли – 39,5-41,5%.

Акции TSMC подорожали на 0,6% по итогам торгов в четверг. Отчетность была опубликована после закрытия рынка. С начала текущего года стоимость бумаг компании выросла на 14%.

TSMC
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