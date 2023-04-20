Крупнейшая в РФ грузовая авиакомпания группы "Волга-Днепр" в 2022 г. ушла в убыток на фоне рухнувшей выручки

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в РФ грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (ABC, входит в группу "Волга-Днепр") в 2022 году получила 13,5 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против прибыли в 53,9 млрд рублей по итогам 2021 года, следует из отчетности компании.

Выручка ABC в прошлом году рухнула на 81%, до 35,1 млрд рублей, себестоимость продаж - на 47%, до 60,8 млрд рублей. При этом резко возросли прочие доходы компании – в 4,4 раза, до 10,6 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства компании на конец 2022 года были на уровне 2,8 млрд руб. против 13,3 млрд руб. на конец 2021 года, относящиеся к ним заемные средства сократились с 7,3 млрд руб. до нуля. Краткосрочные обязательства уменьшились за отчетный период с 28 млрд до 15,3 млрд руб.: кредиторская задолженность – с 16,8 млрд до 15,2 млрд руб., заемные средства – с 3,6 млрд руб. до нуля.

Объем перевозок ABC за 2022 год не раскрывался. Все российские авиакомпании перевезли 600 тыс. тонн грузов, что на 59% меньше, чем годом ранее, сообщал Росстат. По данным Росавиации, в 2021 году одна ABC перевезла 639 тыс. тонн (+21% г/г), что составило примерно 43% от грузоперевозок, обеспеченных всеми авиакомпаниями РФ.

В марте прошлого года, после введения против РФ западных санкций из-за событий на Украине, ABC приостановила все коммерческие рейсы. Исторически компания летала в основном за рубеж, используя флот только из американских Boeing 747. В июне под персональные санкции Великобритании попал основатель и бенефициар группы "Волга-Днепр" Алексей Исайкин. Пресс-служба "Волги-Днепра" сообщала позднее, что Исайкин после 45 лет работы в авиаиндустрии принял решение выйти из состава акционеров компании и передать управление менеджменту. Источники "Коммерсанта" утверждали, что Исайкин также выходит из капитала всех принадлежащих ему иностранных активов.

По данным отчетности ABC, до сентября 2022 года компанию контролировало ООО "Волга-Днепр-Москва", которое на 100% принадлежало зарегистрированной в Нидерландах Volga-Dnepr Logistics B.V. На конец 2022 года конечными бенефициарами компании были Исайкин (75%) и Сергей Шкляник (25%). В прошлом году Исайкин и Шкляник получили дивиденды от ABC на общую сумму 10,7 млрд руб., также сказано в отчете.

Руководство компании внимательно следит за текущей ситуацией и реализует мероприятия по возобновлению деятельности на новых типах воздушных судов российского производства, говорится в отчетности. В марте пресс-служба группы сообщала, что летом ABC намерена возобновить деятельность, используя для этого российские Ил-96-400Т. Первый рейс планируется запустить в июне по маршруту Москва - Пекин. Ожидается, что первый Ил-96 поступит в парк ABC в июне, второй - в начале 2024 года, после завершения работ по восстановлению их летной годности. Собственник этих самолетов – входящая в ПАО "ОАК" лизинговая компания "ИФК".