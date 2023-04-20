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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Цены на электроэнергию на бирже Амстердама накануне падали до отрицательных значений

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Цены на электроэнергию в Нидерландах опускались до отрицательного уровня на торгах в среду из-за избытка предложения, генерируемого возобновляемыми источниками энергии.

Стоимость электроэнергии опускалась до минус 739,96 евро за мегаватт-час в ходе торгов на бирже Epex Spot SE в Амстердаме 19 апреля, сообщает агентство Bloomberg. Средневзвешенные цены на электричество оставались отрицательными в течение каждого часа с 10 утра до 17:00.

Рост предложения "зеленой" электроэнергии существенно превышает спрос, и электрораспределительным компаниям пока сложно приспособиться к этим изменениям.

Согласно оценкам консалтинговой компании Enappsys, нидерландские электросети получают порядка 16 ГВт "зеленой" электроэнергии в то время, когда потребление в целом является низким. При этом объемы экспорта электричества также остаются невысокими.

"Это была неожиданная ситуация, и мы увидим это снова", - отметил директор Enappsys Жан-Поль Харреман.

Падение цен до отрицательных уровней показывает, что Европа далеко ушла от энергетического кризиса, в результате которого цены на электроэнергию поднимались до рекордов в прошлом году, отмечает Bloomberg.

Нидерландская электрораспределительная компания Tennet BV в среду выпустила предупреждение для поставщиков, попросив их сократить поставки на рынок.

Нидерланды
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