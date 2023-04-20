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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Единственное в Сибири казино в 2022 году снизило чистую прибыль на 18%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Оператор единственного в Сибири легального казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета" (Алтайский край) – ООО "Алтай Пэлас" в 2022 году получил 592,8 млн рублей выручки, что на 3% больше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании по РСБУ.

В структуре показателя выручка от игровых столов выросла на 15,5%, до 187,1 млн рублей, выручка от слот-аппаратов снизилась на 1,9%, до 405,6 млн рублей.

Себестоимость продаж, сформированная за счет деятельности по организации азартных игр, за год выросла на 1,7%, до 77,1 млн рублей. Вместе с тем, чистая прибыль сократилась на 18,1%, до 269,1 млн рублей.

Кредиторская задолженность ООО "Алтай Пэлас" возросла с 67,1 млн рублей на 31 декабря 2021 года до 93,8 млн рублей на 31 декабря 2022 года, дебиторская – выросла с 317,1 млн до 498,9 млн рублей.

Единственным владельцем ООО "Алтай Пэлас" (зарегистрировано в 2016 году) является кузбасский бизнесмен Владимир Кутьев. Ему также принадлежат по 100% в "Алтай Пэлас отель" и "Алтай Пэлас капитал", а также 50% в "Алтай Пэлас групп" и 70% в ООО "Алти". Кроме того, Кутьев контролирует ряд компаний в Кемеровской области.

Постановление правительства РФ о создании на территории Алтайского района Алтайского края игорной зоны "Сибирская монета" было подписано в феврале 2008 года. Игорная зона площадью более 2 тыс. га расположена вблизи ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".

Алтайский край Altai Palace ООО "Алтай Пэлас"
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