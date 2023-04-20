Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 438 руб. на акцию

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.

Данная сумма не включает промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 руб. на акцию.

Реестр для получения дивидендов закрывается 5 июня.

Годовое собрание акционеров "ЛУКОЙЛа" созывается на 25 мая в заочной форме. Кроме того, принято решение о созыве 26 мая повторного ГОСА, которое будет проведено, если первое не состоится из-за отсутствия кворума. Датой определения лиц, имеющих право на участие в собраниях, определено 1 мая 2023 года.

Оценки аналитиков по финальным дивидендам "ЛУКОЙЛа" варьировались в широком диапазоне из-за неопределенности вокруг потенциального размера свободного денежного потока: от 165 до 615 рублей за акцию. Большинство оценок при этом было сконцентрировано вокруг диапазона 500-600 руб., консенсус среди опрошенных аналитиков составил 483 рубля на акцию. Ближе всех оказались оценки "Альфа-Капитала" - 446 рублей на акцию.

За 2021 год суммарный дивиденд на акцию компании составил 877 руб. (340 руб./а за 9 месяцев и 537 руб./а за год).

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ относительно результата 2021 года выросла на 24%, до 790,1 млрд рублей. Компания рассчитывает дивиденды исходя из уровня free cash flow по МСФО, которую по итогам 2022 года не публиковала.