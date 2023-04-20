Чистая прибыль AT&T в I квартале упала на 12%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Американская телекоммуникационная компания AT&T Inc. зафиксировала 12%-е снижение чистой прибыли в первом квартале при незначительном повышении выручки.

Чистая прибыль AT&T от продолжающихся операций составила $4,5 млрд, или $0,57 на акцию, по сравнению с $5,1 млрд, или $0,65 на акцию, в первом квартале предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до $0,6 на акцию с $0,63 на акцию, но оказалась лучше консенсус-прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,58 на акцию.

Квартальная выручка AT&T повысилась до $30,1 млрд с $29,7 млрд годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $30,25 млрд.

Свободный денежный поток компании составил $1 млрд, оказавшись существенно хуже ожидавшихся экспертами $3,2 млрд.

Доходы AT&T в сфере мобильной связи в минувшем квартале увеличились на 2,5%, до $20,6 млрд. Выручка от продажи услуг повысилась на 5,2%, оборудования - снизилась на 4,7%.

Число абонентов тарифных планов с оплатой услуг по факту в минувшем квартале увеличилось на 424 тысячи (прогноз - 423 тысячи), количество пользователей оптоволоконной сети выросло на 272 тысячи.