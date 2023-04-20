Железнодорожный оператор Union Pacific увеличил квартальную выручку лучше прогноза

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года чистая прибыль американского железнодорожного оператора Union Pacific Corp., при этом выручка увеличилась на 3% и превзошла прогноз.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $1,63 млрд, как и за аналогичный период прошлого года. Показатель в расчете на акцию увеличился до $2,67 с $2,57 из-за сокращения их числа в обращении.

Выручка достигла $6,056 млрд против $5,860 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,57 на акцию при выручке в $6,02 млрд.

Объем грузоперевозок Union Pacific в минувшем квартале сократился на 1%, при этом выручка в расчете на вагон выросла на 6%, сообщается в отчетности.

Доход от перевозки зерновой продукции увеличился на 8%, удобрений - на 3%, промышленных товаров (включая лес, металлы, руды, химическая продукция) - на 4%. Между тем перевозка продуктов питания снизилась на 1%, угля - также на 1%, транспортных средств - на 3%.

Компания за прошедший квартал выкупила 2,9 млн своих акций на общую сумму $0,6 млрд.

За последние три месяца капитализация Union Pacific уменьшилась на 1,7% (до $122,1 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 6,6%.