ЦБ готов оказывать содействие в переговорах между банками о M&A при одном условии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ готов оказывать содействие в переговорах по продаже долей кредитных организаций, но при условии, что стороны сделки обращаются к регулятору одновременно, заявил руководитель службы текущего банковского надзора Банка России Богдан Шабля.

"В последнее время также были обращения от кредитных организаций о совершении определенных сделок по долям участия", - сказал он, выступая на заседании президиума совета Ассоциации банков России.

"Готовы оказывать содействие таким переговорам, но тоже хотел обратить внимание, только при одном условии, когда к нам обращаются все стороны одновременно. Мы никогда не обсуждаем одну кредитную организацию в присутствии другой, это абсолют", - добавил Шабля.

Он также рассказал, что ЦБ в рамках консультативного надзора в прошлом году провел с банками и порядка 700 совещаний, в первом квартале 2023 года - 140. Большинство совещаний проводится по инициативе надзорных подразделений ЦБ.

"При наличии необходимости мы готовы в короткие сроки встретиться с вами (банкирами - ИФ) и бенефициарами кредитных организаций", - сказал Шабля.