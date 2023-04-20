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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Запас рублевой ликвидности банков РФ в марте снизился на 2,3 трлн руб.

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Запас рублевой ликвидности российских банков в марте снизился на 2,3 трлн руб. (или на 12,3%) -до 16,6 трлн руб., говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора.

Снижение произошло в основном в части незаложенного рыночного обеспечения (на 1,9 трлн руб., в основном из-за сделок репо с Федеральным казначейством), а также остатков на счетах в Банке России (-0,4 трлн руб.), отмечает ЦБ.

Ликвидные активы также сократились за счет перевода из Национального расчетного депозитария (НРД) в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) средств на счетах типа "С" (-0,5 трлн руб. ), замещения беззалоговых депозитов Федерального казначейства на сделки прямого репо с ним (-0,5 трлн руб.), а также погашения кредитов от Банка России (-0,7 трлн руб.), подчеркивает регулятор.

По мнению ЦБ, общий объем рублевых ликвидных активов является адекватным уровнем для покрытия 22% клиентских средств в рублях или 50% средств физлиц.

Кроме того, еще 9,3 трлн руб., достаточных для покрытия 13% средств клиентов, банки могут привлечь у регулятора под залог нерыночных активов. В результате, доступные источники рублевой ликвидности покрывают до 35% средств клиентов в рублях (37% в феврале).

Запас валютной ликвидности ($55 млрд) также находится на адекватном уровне, покрывая около 46% средств клиентов и 27% валютных обязательств (примерно 49% и 29% в феврале соответственно).

ЦБ РФ
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