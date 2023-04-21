ГК "Монополия" выкупила 6,5% акций Globaltruck в свободном обращении за 314 млн руб.

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Транспортная группа компаний "Монополия" выкупила 6,5% акций Globaltruck, находящихся в свободном обращении, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Заявки на продажу акций принимались с 7 по 18 апреля. Цена выкупа - 82,5 руб. за бумагу. "В рамках программы ГК "Монополия" приобрела 3 млн 804 тысяч 240 обыкновенных акций ПАО "ГТМ", что составляет 6,5% от уставного капитала компании", - уточняется в пресс-релизе.

Таким образом, стоимость приобретенного группой пакета Globaltruck составила около 314 млн руб.

"Монополия" в начале апреля объявила о намерении выкупить 75% акций Globaltruck по цене 82,5 руб. за бумагу - с премией к рынку около 9% на момент объявления.

Globaltruck - один из ведущих автомобильных грузовых FTL-перевозчиков России, входит в пятерку крупнейших грузоперевозчиков по объему выручки и количеству транспортных единиц. В активе компании 1,3 тыс. тягачей и 1,5 тыс. полуприцепов, цифровая платформа GT-2, соединяющая грузоперевозчиков и грузовладельцев. Компания обслуживает около тысячи клиентов, в том числе крупнейших игроков сегментов розничной торговли, FMCG, электронной коммерции и доставки посылок, а также российские промышленные холдинги. Подконтрольная основателю Globaltruck Александру Елисееву кипрская GT Globaltruck Ltd владеет 61% капитала группы, РФПИ и соинвесторы - 19,4%, на остальных акционеров ранее приходилось 19,6%.

Акционеры "Монополии" планируют сохранить текущие объемы бизнеса и численность персонала Globaltruck с постепенной интеграцией перевозчика в свою группу.

"Приобретение бизнеса ПАО "ГТМ" ускоряет реализацию нашей стратегии и укрепляет рыночные позиции", - отмечал в пресс-релизе компаний председатель совета директоров АО "Монополия" Илья Дмитриев.

"Я всегда считал и заявлял, что консолидация на рынке грузовых автоперевозок неизбежна. Планируемая сделка - яркое подтверждение этого тезиса", - комментировал сделку основатель и глава совета директоров Globaltruck Александр Елисеев.

В случае успешного завершения сделки планируется делистинг бумаг ГТМ с "МосБиржи".