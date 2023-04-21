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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Индия вложит $600 млн в расширение производства азотных удобрений в Белоруссии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Индийские компании планируют инвестировать до $600 млн в расширение производства азотных удобрений на ОАО "Гродно Азот" в Белоруссии для увеличения объема поставок в Индию, говорится в мониторинге Евразийского банка развития (ЕАБР) "Инфраструктура в Евразии".

"Реализация проекта будет содействовать развитию международного транспортного коридора "Север-Юг". Западная ветка маршрута уже сейчас используется для экспорта минеральных удобрений в Индию", - отмечает ЕАБР.

Согласно оценкам банка, объем контейнерных перевозок минеральных удобрений с использованием инфраструктуры МТК "Север-Юг" может увеличиться к 2030 году в 8-9 раз.

ЕАБР Гродно Азот Индия Белоруссия
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