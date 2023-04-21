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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Агрокомпания холдинга Лисина в 2022 г. увеличила чистый убыток на 19% на фоне роста выручки

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Румелко-Агро", принадлежащая Владимиру Лисину и его холдингу "Румелко", в 2022 году увеличила чистый убыток на 19,2% на фоне роста выручки на 14%.

Как сообщается в отчетности компании, чистый убыток в прошлом году составил 283,5 млн рублей против 237,9 млн рублей в 2021 году. Валовый убыток вырос до 105,8 млн рублей против 88,2 млн рублей соответственно.

Выручка увеличилась до 177,5 млн рублей со 155,8 млн рублей годом ранее.

ООО "Румелко-Агро" зарегистрировано в Тверской области в 2005 году, занимается выращиванием кормовых и зерновых культур. Лисину принадлежит 78,49% компании. Еще 21,51% владеет ООО "Румелко".

Как сообщалось, в 2020 году холдинг Лисина также создал компанию "РУмилкКО" для разведения молочного крупного рогатого скота и производства сырого молока в Тульской области. Партнером "Румелко" в этом проекте является ООО "Альтаир" ("дочка" ООО "Коралл", которое входит в число крупных производителей свинины).

Румелко-Агро Румелко Владимир Лисин
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