"Аэрофлот" проведет традиционную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Аэрофлот" в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводит традиционную акцию по предоставлению ветеранам бесплатного перелёта с 2 по 11 мая 2023 года. Дополнительно всем участникам акции авиакомпания вручит сертификат на второй бесплатный авиабилет в течение года.

Как сообщает перевозчик, бесплатный перелёт в экономическом классе обслуживания могут оформить ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории России, в странах СНГ, Балтии и Грузии или являющиеся гражданами этих государств.

Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, являющимся ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, авиакомпания предоставляет возможность оформить перелёт в классах Комфорт или Бизнес. "Аэрофлот" берёт на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов. Каждый участник праздничной акции также может оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего. Всем категориям пассажиров, участвующих в акции, "Аэрофлот" предложит повышение в классе обслуживания на борту воздушного судна при наличии свободных мест по итогам регистрации на рейс в аэропорту.

В период проведения акции участникам предоставляется возможность перелёта рейсами Аэрофлота, авиакомпании "Россия" и авиакомпании "Аврора", выполняемыми под кодом ПАО "Аэрофлот" (SU) по всей действующей сети внутрироссийских маршрутов и в пункты СНГ.

Перелёт в рамках данной акции должен начинаться в период с 2 по 11 мая 2023 года. Оформить льготный билет можно с 21 апреля по 11 мая 2023 года включительно. Срок действия авиабилета, оформленного в соответствии с условиями проведения акции, составляет один месяц.

Всем участникам акции при оформлении авиабилета будет предоставлен сертификат на бесплатный перелёт в классе Эконом на два лица (для участника акции и сопровождающего) по маршруту "туда и обратно" рейсами Аэрофлота, "России" и "Авроры", выполняемыми под кодом ПАО "Аэрофлот" (SU). Перелёт по сертификату можно осуществить с 12 июня 2023 года по 30 апреля 2024 года.