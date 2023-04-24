На обновление мощностей АПК в трех регионах РФ направят 800 млн рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит 800 млн рублей на обновление мощностей АПК в трех регионах.

"Отрасль показывает хорошие результаты, в том числе за счет запуска новых инвестиционных объектов. Правительство направит более 800 млн рублей российским субъектам, где ведется обновление мощностей на сельскохозяйственных предприятиях", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, межбюджетные трансферты получат Приморский край, Воронежская и Сахалинская области. "Благодаря выделенным средствам увеличатся объем глубокой переработки зерна, производство сухих и молочных продуктов, рыбной муки. Все эти товары крайне востребованы. Мы будем и дальше поддерживать отечественный агробизнес, готовый вкладываться в обновление предприятий в России", - сказал Мишустин.

Как сообщается в телеграм-канале правительства, принятое решение позволит создать высокотехнологичное производство по глубокой переработке зерна в Приморском крае, модернизировать предприятие по производству сухих молочных продуктов в Воронежской области, компенсировать часть затрат на создание цеха по производству рыбной муки и рыбьего жира на Сахалине.