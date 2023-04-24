"Роснефть" 3 мая проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения бондов объемом до 20 млрд руб.

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" 3 мая с 11:00 до 15:30 по Москве проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций серии 001Р-04 в объеме до 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Окончательный объем будет установлен по итогам оферты, исполнение которой пройдет в день сбора заявок.

Цена вторичного размещения - не менее 100% номинала, срок до следующей оферты - 1 год (30 апреля 2024 года).

Организатором выступит БК "Регион", агент по размещению - ВБРР.

Проведение расчетов запланировано на 3 мая до 18:00 по Москве.

Десятилетний выпуск на 40 млрд рублей компания разместила в мае 2017 года по ставке 8,65% годовых. Ставка 13-14-го купонов (до следующей оферты) - 8,5% годовых, ей соответствует доходность к дате следующей оферты в размере 8,68% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд рублей, 3 выпуска классических бондов на 40 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд, и два биржевых выпуска бондов на 30 млрд юаней.