McDonald's увеличила чистую прибыль в I квартале в 1,6 раза

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2023 года в 1,6 раза, выручку – на 4,1%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $1,8 млрд по сравнению с $1,1 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $2,45 с $1,48.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,63 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $2,33 на акцию.

Квартальная выручка McDonald's увеличилась до $5,9 млрд с $5,67 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $5,59 млрд.

Выручка компании без учета курсовых разниц в минувшем квартале увеличилась на 8%.

Глобальные сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие более года) в январе-марте выросли на 12,6% (ожидалось повышение на 8,7%). Причем рост сопоставимых продаж составил 12,6% как в США, так и за рубежом.

"Увеличение сопоставимых продаж в США обусловлено как повышением цен в меню, так и ростом числа посетителей ресторанов", - отмечают в компании.

Акции McDonald's прибавляют в цене 0,8% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 11,3%.