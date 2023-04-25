Добыча рассольного лития может приносить нефтегазовым компаниям РФ до $13 млрд выручки в год

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Отечественные нефтекомпании в перспективе могут стать крупными производителями лития благодаря его получению из рассолов на ранее пробуренных нефтегазовых скважинах; потенциальный объем дополнительной выручки к 2040 году может составить до $13 млрд ежегодно.

Об этом говорится в исследовании компании "Выгон Консалтинг".

По оценкам аналитиков, мировой спрос на литий к 2040 году достигнет 3,4-6,1 млн т LCE (карбонат лития эквивалент), прежде всего за счет роста производства аккумуляторов для электромобилей. При этом объем потенциального предложения лития к этому сроку оценивается в 3,9 млн т LCE. Из-за опережающего спроса аналитики прогнозируют, что цена на литий в период с 2025 по 2040 год составит около 35 тысяч/т LCE и выше, что значительно выше себестоимости.

Ресурсная база лития в России после подсчета рентабельно извлекаемых запасов может быть увеличена с 5 млн т до 114 млн т LCE, считают в "Выгон Консалтинг". Эксперты компании видят наиболее перспективным способом добычи металла из рассолов на ранее пробуренных нефтегазовых скважинах. Это позволило бы сэкономить на капвложениях благодаря развитой инфраструктуре. Потенциальные запасы в "Выгон Консалтинг" оценивают в 108 млн т LCE.

Аналитики подчеркивают, что к 2040 году объем производства лития в России может составить около 250-600 тыс. т LCE ежегодно, что соответствует 15% потенциального мирового спроса. Оптимистичный сценарий "Выгон Консалтинг" предусматривает получение российскими производителями выручки от продажи лития в размере около $20 млрд, из которых 75%, или $13 млрд, придется на добычу рассольного лития нефтегазовыми компаниями.

"Мы считаем, что для нефтяных компаний это, вообще говоря, такая стратегическая опция, которая может позволить в будущем выйти на самый перспективный рынок - рынок производства батарей. У нас колоссальная возможность: высокое содержание лития в пластовых водах позволяет коммерчески с использованием технологии выпаривания его добывать. Учитывая, что цены сегодня выше $60 тысяч за тонну карбоната лития, а при этом себестоимость будет порядка $5 тысячи/т, все перспективы у нас есть", - сказал управляющий директор "Выгон Консалтинг" Григорий Выгон на Национальном нефтегазовом форуме.