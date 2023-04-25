Квартальная выручка владельца брендов Gucci и YSL выросла на 2%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года французская холдинговая компания Kering SA, владеющая известными модными брендами, увеличила выручку на 2%. Показатель в январе-марте составил 5,077 млрд евро против 4,956 млрд евро годом ранее.

Сопоставимые продажи выросли на 1%.

Выручка бренда Gucci выросла на 1% и достигла 2,616 млрд евро, Yves Saint Laurent на 9%, до 806 млн евро, а выручка Bottega Veneta практически не изменилась - 395 млн евро.

Доходы других брендов, в число которых входят Balenciaga и Alexander McQueen, упали на 9% - до 890 млн евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали незначительное снижение выручки Gucci. Повышение доходов YSL совпало с ожиданиями.

За последние три месяца капитализация Kering выросла на 8,6% (до 72,4 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 6,8%.