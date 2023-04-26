Закачка в ПХГ Европы остается на треть слабее нормы

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Европейская газовая отрасль закачивает в подземные хранилища газа стабильно на треть меньше нормы (чем обычно в этим же дни за последние пять лет). Экономия газа помогла Европе создать значительную фору - сейчас запасы на 20 процентных пунктов выше среднего показателя за последние пять лет.

Однако с начала сезона закачки этот задел стремительно сокращается.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на среду в объеме 40,3 млн куб. м, сообщила украинская компания. Заявка на вторник была 40,7 млн куб. м. В выходные она, как обычно, уходила ниже 40 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что российский газ подается для транзита через Украину подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39,7 млн куб. м на 26 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила 16% потребностей региона в электроэнергии, за вторник их вклад составил 15,7%, сообщает ассоциация WindEurope.

Спотовая цена за минувшие сутки не изменилась. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $456 за тысячу кубометров.

Растет разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $423; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $397.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов газа составляет 58,14% - это на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 24 апреля резервы удалось увеличить на 0,23 процентного пункта. Апрельские темпы заметно уступают обычным уровням инъекций за последние пять лет.

В "Газпроме" предупреждают: "Восполнение запасов газа в хранилищах может стать для европейских компаний нетривиальной задачей. Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ".

Европейские терминалы по приему СПГ в марте работали со средней производительностью 58% из-за забастовки на французских терминалах. С начала апреля загрузка составляет 65%. Большинство французских терминалов, которые управляются компанией Elengy, постепенно возвращаются в работу.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт. Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на местном рынке и повышает предложение в мире.

США открыли сезон закачки газа в ПХГ - это произошло с опозданием примерно на неделю.

За очередную отчетную неделю резервы выросли на 2,1 млрд куб. м - это примерно в два раза больше, чем обычно в данный период. Текущий уровень запасов составляет 40%, что на 21 процентный пункт превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.