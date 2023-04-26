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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

В En+ назначен новый финдиректор

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Топ-менеджер En+ Group Михаил Хардиков, до сих пор совмещавший должность финансового директора с руководством энергетическим бизнесом, продолжит руководить компанией в качестве операционного директора, на должность финдиректора назначена Анна Малевинская, сообщила компания.

В новой должности Малевинская будет отвечать за определение финансовой политики En+, исходя из стратегических целей и перспектив развития компании.

Малевинская начала свою карьеру в "Русале" в 2000 году. В 2013 году она присоединилась к En+ в качестве финансового контролера, а с 2018 года занимала должность заместителя финдиректора En+ и занималась бизнес-планированием, финансовой отчетностью и автоматизацией бизнес-процессов, участвовала в крупных проектах и сделках, включая выход компании на IPO в 2017 году.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт, включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов, и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в "Русале").

У компании нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Дерипаска в рамках плана по выводу En+ из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.

Русал En+ Анна Малевинская Михаил Хардиков
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