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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Новак сообщил, что скоро будут определены изменение параметров топливного демпфера

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает изменение параметров демпфера по бензину и дизельному топливу, скоро детали будут известны, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах попечительского совета Московского энергетического института (МЭИ).

"Да", - сказал Новак, отвечая на вопрос, обсуждается ли изменение параметров демпфера.

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением, сообщило, что правительство РФ рассматривает возможность увеличения базовой цены на бензин и дизельное топливо в расчете топливного демпфера на 50%, что может привести к сокращению выплат нефтяникам со стороны бюджета или к тому, что они будут платить в бюджет.

"Думаю, в ближайшее время вы узнаете, что будет внесено в Госдуму", - сказал вице-премьер. "По-моему, правительство уже рассматривало", - добавил Новак.

Он не стал комментировать, какие параметры могут измениться, отметив, что это прерогатива Минфина.

Пресс-служба ведомства, комментируя информацию агентства, заявила во вторник: "Такого предложения не было и в целом не обсуждалось".

В середине апреля министр финансов Антон Силуанов заявил: "У нас есть еще ряд соображений по корректировке механизма налогообложения нефтяников. Обсуждаем в правительстве и, соответственно, с нефтедобывающими компаниями".

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в марте 2023 года составили 96,7 млрд рублей, тогда как в марте 2022 года они равнялись 152,8 млрд рублей.

В январе-марте 2023 года такие выплаты составили 253,3 млрд рублей против 351,6 млрд рублей в соответствующем периоде предыдущего года.

С 1 апреля вступил в силу скорректированный демпфер по бензинам и ДТ - увеличен с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, а также введён ценовой дифференциал при расчете демпфера по ДТ с пределом в $10 за баррель

Александр Новак
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